В Будапеште (Венгрия) на автодроме «Хунгароринг» стартовала вторая свободная практика в рамках 11-го этапа Гран-при Формулы-1. Заезды начались в 16:00 по московскому времени, бесплатная прямая трансляция доступна по ссылке.

Первая тренировка также состоялась сегодня, лучшее время показал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Валттери Боттас из «Мерседеса» стал вторым, его напарник по команде Льюис Хэмилтон — третьим.

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин финишировал с 19-м временем, его партнер Мик Шумахер стал 17-м.

Завтра, 31 июля, в Венгрии пройдут третья практика и квалификация, а в воскресенье состоится гонка.