Мужская сборная России по плаванию пробилась в финал комбинированной эстафеты 4х100 м на Олимпиаде в Токио.

В предварительном заплыве команду представляли Григорий Тарасевич, Антон Чупков, Михаил Вековищев и Владислав Гринёв, они финишировали с общим третьим временем — 3.31,66.

Победителями квалификации стали итальянские пловцы — 3.30,02. Финал в этой дисциплине состоится 1 августа.

Напомним, на сегодняшний день олимпийская сборная России занимает четвертое место в медальном зачете, завоевав 34 награды: 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых. Пять медалей россияне завоевали в плавании: Евгений Рылов выиграл два золото, Климент Колесников — серебро и бронзу, еще одно серебро мужчины взяли в эстафете.