Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев вышли в финал Олимпиады в Токио в смешанном разряде. В полуфинальном матче они обыграли сербов Новака Джоковича и Нину Стоянович. Игра завершилась в двух партиях со счетом 7:6 (7:4), 7:5.

Спортсмены провели на корте 1 час 45 минут. За это время россияне один раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из семи возможных. Сербский дуэт записал на свой счет шесть эйсов, ни разу не ошибся на подаче и сделал два брейка.

В финале Олимпиады Веснину и Карацева уже ждут их соотечественники Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова, сегодня обыгравшие австралийцев Эшли Барти и Джона Пирса. Таким образом, россияне гарантировали себе золото и серебро турнира.

Примечательно, что Джокович является первой ракеткой мужского рейтинга, Барти — женского.

Также медаль России принесет Карен Хачанов, который сыграет с Александром Зверевым в финале одиночного турнира. Вероника Кудерметова и Елена Веснина завтра проведут матч за бронзу парного разряда с бразильянками.