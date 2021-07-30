Российские теннисисты успешно выступают на летних Олимпийских играх в Токио. Они завоюют либо три, либо четыре медали.

Три награды уже гарантированы: в финале смешанного разряда сойдутся две российские пары — Елена Веснина/Аслан Карацев и Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев.

Интересно, что в полуфинале они одолели первых ракеток мира в мужском и женском рейтинге. Веснина и Карацев играли с Новаком Джоковичем и Ниной Стоянович, Павлюченкова и Рублев — с Эшли Барти и Джоном Пирсом.

Также медаль завоюет Карен Хачанов, вышедший в финал одиночного разряда. Его соперником станет немец Александр Зверев, сенсационно обыгравший Джоковича. Новак, таким образом, не вышел в финал Олимпиады дважды за день.

Еще одна медаль возможно в женском парном разряде: там Веснина и Вероника Кудерметова будут сражаться с бразильянками за бронзовую медаль.