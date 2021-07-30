Первая ракетка мира серб Новак Джокович провел неудачный день на Олимпиаде в Токио. Сегодня, 30 июля, он не использовал два шанса стать финалистом Игр.

Сначала он потерпел поражение в полуфинале одиночного разряда, где встречался с немцем Александром Зверевым. Игра завершилась в трех партиях со счетом 6:1, 3:6, 1:6. Зверев вышел в финал, где сыграет с Кареном Хачановым, а Джокович будет биться за бронзу с Пабло Карреньо-Бустой.

Затем Новак вместе с Ниной Стоянович в полуфинале микста проиграл россиянам Елене Весниной и Аслану Карацеву в двух сетах. В финале россияне сыграют со своими соотечественниками Андреем Рублевым и Анастасией Павлюченковой, а сербов ждет матч за бронзу с австралийцами Эшли Барти и Джоном Пирсом.