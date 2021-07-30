Российские теннисисты завоюют две главные награды Олимпиады-2020 в миксте. В решающем матче турнира смешанных пар сыграют два российских дуэта: Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв встретятся с Еленой Весниной и Асланом Карацевым.

Сперва Павлюченкова и Рублёв взяли верх над представителями Австралии — Эшли Барти и Джоном Пирсом. Счёт по сетам — 5:7, 6:4, 13:11. Матч длился 1 час 43 минуты, в первых сетах соперники взяли друг у друга по две подачи.

Во втором полуфинале Веснина и Карацев одолели сербов Нину Стоянович и Новака Джоковича — 7:6 (7:4), 7:5. Игра длилась 1 час 46 минут, россияне сделали три брейка и проиграли две своих подачи.

Примечательно, что оба российских дуэта встречались в полуфинале с первыми ракетками мира — Барти лидирует в рейтинге WTA, Джокович возглавляет рейтинг ATP.

Финальный матч Веснина/Карацев — Павлюченкова/Рублёв состоится 1 августа. Это второй в истории Олимпийских игр российский финал. Первый был в женском одиночном разряде, где Елена Дементьева обыграла Динару Сафину — 3:6, 7:5, 6:3. Примечательно, что тогда весь пьедестал у женщин заняли россиянки — Вера Звонарёва в матче за бронзу одолела Ли На из Китая (6:0, 7:5).

Отметим, что в мужском одиночном разряде у России также будет медаль: Карен Хачанов вышел в финал, где встретится с представителем Германии Александром Зверевым.