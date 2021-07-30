Определились финалисты Золотого Кубка КОНКАКАФ-2021. В первом полуфинале сборная США с минимальным счётом вырвала победу у Катара — 1:0. Хозяева ЧМ-2022 представляют Азию, однако выступали в турнире в качестве приглашённой команды. Единственный мяч у американцев провёл Гьяси Зардес на 86-й минуте. Катар мог одержать победу, но на 61-й минуте Хасан Аль-Хайдос не реализовал пенальти.

Примечательно, что сборная США приехала на Кубок КОНКАКАФ вторым составом, сформированным исключительно из игроков местного чемпионата, без европейских лидеров.

В другом полуфинале Мексика одержала победу над Канадой 2:1. Орбелин Пинеда реализовал пенальти в добавленное к первому тайму время. Тайон Бучанан на 57-й минуте забил ответный мяч, а победный гол провёл Эктор Эррера на девятой добавленной ко второму тайму минуте.

Финал США — Мексика состоится 2 августа. 6 июня команды уже играли в финале Лиги наций КОНКАКАФ, победу одержали американцы в дополнительное время — 3:2. При этом тогда Штаты играли основным составом.

Сборная Мексики выигрывала Золотой Кубок КОНКАКАФ 11 раз, включая последний розыгрыш в 2019 году. США — 6.