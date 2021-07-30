Сборная Китая увеличила отрыв в медальном зачёте Олимпиады-2020. На счету китайской команды стало 19 золотых, 10 серебряных 11 бронзовых наград.
Вторыми идут хозяева игр сборная Японии — 17 золотых, 4 серебряных, 7 бронзовых медалей.
Сборная США замыкает тройку лидеров (14-16-11). Четвёртой идёт команда России. На счету россиян 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых медалей.
30 июля российские атлеты завоевали следующие награды:
Золото:
Евгений Рылов (плавание, 200 м на спине)
Виталина Бацарашкина (стрельба, пистолет 25 м)
Серебро:
Анна Пракатень (академическая гребля, одиночки)
Елена Осипова (стрельба из лука, индивидуальное первенство)
Сборная России: Сергей Бида, Сергей Ходос, Павел Сухов, Никита Глазков (фехтование, командная шпага)
Бронза:
Тамерлан Башаев (дзюдо, свыше 100 кг)
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