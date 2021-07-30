Российский пловец Илья Бородин излечился от коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС. Из-за болезни спортсмен вынужден был пропустить Олимпиаду-2020 в Токио. Вирус был обнаружен в анализах спортсмена перед вылетом в Японию из Владивостока.

— Тест отрицательный, сегодня лечу домой, — сообщил Бородин.

Бородин является действующим чемпионом Европы на дистанции 400 метров комплексным плаванием.

Игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии спортсмены столкнулись с рядом ограничений на перемещение и контакты, а соревнования проходят без зрителей.