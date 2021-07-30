УЕФА пустит зрителей на матч за Суперкубок Европы-2021. Как отмечает пресс-служба союза, на стадионе смогут присутствовать до 13 тысяч болельщиков.

Матч за Суперкубок УЕФА состоится 11 августа в Белфасте на стадионе «Виндзор Парк». В нём сойдутся победитель Лиги чемпионов «Челси» и триумфатор Лиги Европы «Вильярреал».

На входе болельщики должны будут продемонстрировать отрицательный ПЦР-тест. На стадионе не будут продаваться еда и напитки, а болельщики столкнутся с рядом ограничений при пересечении границы с Северной Ирландии.

Действующим обладателем Суперкубка УЕФА является «Бавария», обыгравшая в 2020 году в дополнительное время «Севилью» (2:1).