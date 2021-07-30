Завершились матчи 1/4 финала олимпийского футбольного турнира у женщин.

Сборная Канады сенсационно победила Бразилию, выиграв серию пенальти (0:0, пенальти 4:3). Австралия в дополнительное время вырвала победу у Великобритании (4:3).

Швеция одолела хозяек турнира сборную Японии — 3:1. Наконец действующие чемпионки мира сборная США вырвали победу у Нидерландов в серии 11-метровых ударов (2:2, пенальти 4:2).

В полуфиналах сыграют Австралия — Швеция и США — Канада. Обе игры пройдут 2 августа. Матч за третье место состоится 5 августа, финал — 6 августа.