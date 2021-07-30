31 июля на Олимпиаде в Токио будет разыгран 21 комплект золотых медалей. Кроме того, в теннисе и боксе определятся бронзовые призёры (в боксёрских турнирах отсутствуют поединки за бронзу).

Российские атлеты поборются за медали в триатлоне, плавании, стрельбе, прыжках на батуте, дзюдо, фехтовании, а также российский дуэт разыграет бронзу в парном разряде женского тенниса.

Полный список финалов выглядит следующим образом:

1:30 триатлон, микст (сборная России)

4:30 плавание, мужчины, 100 м баттерфляй (Андрей Минаков)

4:37 плавание, женщины, 200 м на спине

4:46 плавание, женщины, 800 м вольным стилем (Анастасия Кирпичникова)

5:43 плавание, микст, эстафета 4x100 м комплексом (сборная России)

7:30 стрельба, микст, трап (Алексей Алипов/Дарья Семьянова, Максим Кабацкий/Екатерина Субботина в квалификации)

7:39 бокс, женщины, до 57 кг, полуфинал 1

8:33 парусный спорт, женщины, RS:X, за 3-е место и финал

8:50 прыжки на батуте, мужчины (Дмитрий Ушаков, Андрей Юдин в квалификации)

9:00 теннис, женщины, парный разряд, за 3-е место (Вероника Кудерметова/Елена Веснина)

9:00 теннис, женщины/мужчины, одиночный разряд, матчи за 3-е место

9:00 теннис, женщины, одиночный разряд, финал

9:50 тяжёлая атлетика, мужчины, до 81 кг

10:00 стрельба, женщины, винтовка 50 м с трёх позиций (Юлия Каримова, Юлия Зыкова в квалификации)

10:30 стрельба из лука, мужчины, индивидуальное первенство, за 3-е место

10:45 стрельба из лука, мужчины, индивидуальное первенство, финал

11:00 дзюдо, микст, за 3-е место и финал (сборная России в 1/4 финала)

11:30 регби-7, женщины, за 3-е место

12:00 регби-7, женщины, финал

12:30 фехтование, женщины, командная сабля, за 3-е место (женская сборная России в 1/4 финала)

13:24 бокс, женщины, до 57 кг, полуфинал 2

13:30 фехтование, женщины, командная сабля, финал

13:40 бадминтон, мужчины, парный разряд, за 3-е место

13:50 тяжёлая атлетика, мужчины, до 96 кг

14:15 лёгкая атлетика, мужчины, метание диска

14:30 бадминтон, мужчины, парный разряд, финал

15:35 лёгкая атлетика, микст, эстафета 4×400 м

15:50 лёгкая атлетика, женщины, 100 м

Время начала соревнований может быть изменено.