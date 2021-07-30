В пятницу, 30 июля, на Олимпийских играх в Токио был разыгран 21 комплект медалей. Сборная России выиграла два золота, три серебра и одну бронзу.

Плавание

Евгений Рылов выиграл заплыв на дистанции 200 м на спине с олимпийским рекордом (1:53.27).

Стрельба

Виталина Бацарашкина завоевала золото в стрельбе из пистолета с 25 м.

Академическая гребля

Анна Пракатень завоевала серебро в состязаниях одиночек (7:17.39), уступив только новозеландке Эмме Твигг.

Стрельба из лука

Елена Осипова взяла серебро в индивидуальном первенстве, уступив в финале Ан Кор Сан (5:6).

Фехтование

Мужская сборная России завоевала серебро в командной шпаге, уступив в финале Японии (36:45).

Дзюдо

Тамерлан Башаев завоевал бронзу в весе свыше 100 кг, победив в поединке за бронзу украинца Якова Хаммо.

Остальные результаты:

Академическая гребля

Александр Вязовкин занял пятое место в состязаниях одиночников (6:49.09).

Бокс

Имам Хатаев вышел в полуфинал в весе до 81 кг, нокаутировав Гаджимагомеда Джалидова из Испании.

Муслим Гаджмагомедов вышел в полуфинал в весе до 91 кг, победив Аммара Абдулджаббара из Германии (5:0).

Андрей Замковой вышел в полуфинал в весе до 69 кг, победив Эскерхана Мадиева из Грузии (5:0).

Водное поло

Женская сборная России проиграла США в групповом раунде (5:18) и занимает третье место после трёх игр.

Волейбол

Мужская сборная России уступила Франции (1:3) в групповом турнире и продолжает лидировать после четырёх матчей.

Гребля на байдарках и каноэ

Павел Эйгель не вышел в финал в гребном слаломе в состязании байдарок-одиночек, заняв последнее 20-е место в полуфинале.

Конный спорт

Андрей Митин и Михаил Настенко заняли 43-е и 47-е место после двух сессий в индивидуальной выездке.

Лёгкая атлетика

Михаил Акименко и Илья Иванюк вышли в финал в прыжках в высоту. Акименко поделил первое место с двумя прыгунами, а Иванюк показал 11-й результат. Все 13 атлетов, квалифицировавшихся в финал, взяли планку на 2,28, места распределились по числу затраченных попыток.

Парусный спорт

Сергей Комиссаров занял 11-е место в классе Лазер и не вышел в финал.

Екатерина Зюзина не смогла выйти в финал в классе Лазер Радиал, заняв 27-е место.

Павел Созыкин и Денис Грибанов занимают 13-е место в классе 470 после шести гонок.

Плавание

Евгения Чикунова заняла четвёртое место на дистанции 200 м брассом.

Андрей Минаков вышел в финал на 100-метровке баттерфляем с пятым результатом в полуфинале (51,11).

Климент Колесников и Владимир Морозов вышли в полуфинал на 50-метровке вольным стилем. Колесников стал 10-м (21,88), Морозов – 12-м (21,92).

Арина Суркова вышла в полуфинал на дистанции 50 м вольным стилем (9-е время – 24,52). Мария Каменева стала 19-й (24,83) и не пробилась в финал.

Кирилл Мартынычев с восьмым результатом вышел в финал на 1500 м вольным стилем (14:52.66). Александр Егоров не пробился в финал (15:06.55, 19-е время).

Мужская сборная России (Григорий Тарасевич, Антон Чупков, Михаил Вековищев, Владислав Гринёв) вышла в финал эстафеты 4×100 м комплексом с третьим результатом (3:31.66).

Женская сборная России (Анастасия Фесикова, Юлия Ефимова, Светлана Чимрова, Мария Каменева) вышла в финал в финал эстафеты 4×100 м комплексом с седьмым результатом (3:57.36).

Пляжный волейбол

Надежда Макрогузова и Светлана Холомина обыграли австралиек Талику Клэнси и Мариафе Артачо дель Солар (21:8, 15:21, 15:12) и вышли в 1/8 финала с первого места в группе.

Прыжки в воду

Мария Полякова вышла в полуфинал в прыжках с трёхметрового трамплина, показав 13-й результат (288,55).

Прыжки на батуте

Сусана Коченок заняла седьмое место в прыжках на батуте (54,290), Яна Лебедева стала 11-й в квалификации (71,805) и не пробилась в финал.

Регби-7

Женская сборная России проиграла Новой Зеландии (0:33) в групповом раунде и вышла в четвертьфинал, где также проиграла новозеландкам (0:36).

Стрельба из лука

Ксения Перова проиграла Дипике Кумари из Индии в 1/8 финала индивидуального первенства (5:6).

Теннис

Карен Хачанов вышел в финал мужского одиночного разряда, победив Пабло Карреньо-Бусту из Испании – 6:3, 6:3.

В миксте состоится российский финал. В полуфинале Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв победили Эшли Барти и Джона Пирса из Австралии (5:7, 6:4, 13:11), а Елена Веснина и Аслан Карацев одолели Нину Стоянович и Новака Джоковича из Сербии (7:6 (7:4), 7:5).