В пятницу, 30 июля, на Олимпийских играх в Токио был разыгран 21 комплект медалей. Сборная России выиграла два золота, три серебра и одну бронзу.
Плавание
Евгений Рылов выиграл заплыв на дистанции 200 м на спине с олимпийским рекордом (1:53.27).
Стрельба
Виталина Бацарашкина завоевала золото в стрельбе из пистолета с 25 м.
Академическая гребля
Анна Пракатень завоевала серебро в состязаниях одиночек (7:17.39), уступив только новозеландке Эмме Твигг.
Стрельба из лука
Елена Осипова взяла серебро в индивидуальном первенстве, уступив в финале Ан Кор Сан (5:6).
Фехтование
Мужская сборная России завоевала серебро в командной шпаге, уступив в финале Японии (36:45).
Дзюдо
Тамерлан Башаев завоевал бронзу в весе свыше 100 кг, победив в поединке за бронзу украинца Якова Хаммо.
Остальные результаты:
Академическая гребля
Александр Вязовкин занял пятое место в состязаниях одиночников (6:49.09).
Бокс
Имам Хатаев вышел в полуфинал в весе до 81 кг, нокаутировав Гаджимагомеда Джалидова из Испании.
Муслим Гаджмагомедов вышел в полуфинал в весе до 91 кг, победив Аммара Абдулджаббара из Германии (5:0).
Андрей Замковой вышел в полуфинал в весе до 69 кг, победив Эскерхана Мадиева из Грузии (5:0).
Водное поло
Женская сборная России проиграла США в групповом раунде (5:18) и занимает третье место после трёх игр.
Волейбол
Мужская сборная России уступила Франции (1:3) в групповом турнире и продолжает лидировать после четырёх матчей.
Гребля на байдарках и каноэ
Павел Эйгель не вышел в финал в гребном слаломе в состязании байдарок-одиночек, заняв последнее 20-е место в полуфинале.
Конный спорт
Андрей Митин и Михаил Настенко заняли 43-е и 47-е место после двух сессий в индивидуальной выездке.
Лёгкая атлетика
Михаил Акименко и Илья Иванюк вышли в финал в прыжках в высоту. Акименко поделил первое место с двумя прыгунами, а Иванюк показал 11-й результат. Все 13 атлетов, квалифицировавшихся в финал, взяли планку на 2,28, места распределились по числу затраченных попыток.
Парусный спорт
Сергей Комиссаров занял 11-е место в классе Лазер и не вышел в финал.
Екатерина Зюзина не смогла выйти в финал в классе Лазер Радиал, заняв 27-е место.
Павел Созыкин и Денис Грибанов занимают 13-е место в классе 470 после шести гонок.
Плавание
Евгения Чикунова заняла четвёртое место на дистанции 200 м брассом.
Андрей Минаков вышел в финал на 100-метровке баттерфляем с пятым результатом в полуфинале (51,11).
Климент Колесников и Владимир Морозов вышли в полуфинал на 50-метровке вольным стилем. Колесников стал 10-м (21,88), Морозов – 12-м (21,92).
Арина Суркова вышла в полуфинал на дистанции 50 м вольным стилем (9-е время – 24,52). Мария Каменева стала 19-й (24,83) и не пробилась в финал.
Кирилл Мартынычев с восьмым результатом вышел в финал на 1500 м вольным стилем (14:52.66). Александр Егоров не пробился в финал (15:06.55, 19-е время).
Мужская сборная России (Григорий Тарасевич, Антон Чупков, Михаил Вековищев, Владислав Гринёв) вышла в финал эстафеты 4×100 м комплексом с третьим результатом (3:31.66).
Женская сборная России (Анастасия Фесикова, Юлия Ефимова, Светлана Чимрова, Мария Каменева) вышла в финал в финал эстафеты 4×100 м комплексом с седьмым результатом (3:57.36).
Пляжный волейбол
Надежда Макрогузова и Светлана Холомина обыграли австралиек Талику Клэнси и Мариафе Артачо дель Солар (21:8, 15:21, 15:12) и вышли в 1/8 финала с первого места в группе.
Прыжки в воду
Мария Полякова вышла в полуфинал в прыжках с трёхметрового трамплина, показав 13-й результат (288,55).
Прыжки на батуте
Сусана Коченок заняла седьмое место в прыжках на батуте (54,290), Яна Лебедева стала 11-й в квалификации (71,805) и не пробилась в финал.
Регби-7
Женская сборная России проиграла Новой Зеландии (0:33) в групповом раунде и вышла в четвертьфинал, где также проиграла новозеландкам (0:36).
Стрельба из лука
Ксения Перова проиграла Дипике Кумари из Индии в 1/8 финала индивидуального первенства (5:6).
Теннис
Карен Хачанов вышел в финал мужского одиночного разряда, победив Пабло Карреньо-Бусту из Испании – 6:3, 6:3.
В миксте состоится российский финал. В полуфинале Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв победили Эшли Барти и Джона Пирса из Австралии (5:7, 6:4, 13:11), а Елена Веснина и Аслан Карацев одолели Нину Стоянович и Новака Джоковича из Сербии (7:6 (7:4), 7:5).
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