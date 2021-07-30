Два матча открыли второй тур чемпионата России по футболу. В Туле стартовала игра «Арсенал» — «Рубин». Команды вышли на поле в следующих составах:

«Арсенал»: Шамов — Смольников, Новосельцев, Бурлак, Степанов — Ткачёв, Костадинов, Чаушич, Давиташвили — Марков, Луценко.

«Рубин»: Дюпин — Зуев, Бегич, Уремович, Самошников — Шатов, Евтич, Хван Ин Бом — Хакшабанович Деспотович, Кварацхелия.

В эти же минуты в Самаре началась игра «Крылья Советов» — «Спартак».

«Крылья Советов»: Ломаев — Зеффан, Божин, Солдатенков, Горшков — Ежов, Иванисеня, Якуба, Зиньковский — Сергеев, Сарвели.

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон — Умяров, Зобнин — Мозес, Бакаев, Игнатов — Соболев.

В первом туре «Рубин» победил «Спартак» (1:0), «Арсенал» проиграл на выезде «Локомотиву» (1:3). «Крылья» уступили «Ахмату» дома (1:2).