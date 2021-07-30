31 июля российские спортсмены продолжают борьбу на Олимпиаде в Токио. За медали поборются представители триатлона, стрельбы, плавания, дзюдо, фехтования, прыжков на батуте, а также дуэт теннисисток, которые разыграют бронзу.

Полный список соревнований с участием россиян выглядит следующим образом (несколько этапов соревнований в одном виде спорта сгруппированы в одну категорию)::

1:30 триатлон, микст (сборная России)

2:30 конный спорт, индивидуальная и командная выездка, сессия 3 (Андрей Митин, Михаил Настенко)

3:00 стрельба, микст, трап, квалификация (Алексей Алипов/Дарья Семьянова, Максим Кабацкий/Екатерина Субботина

7:30 стрельба, микст, трап, финал

4:00 регби-7, женщины, групповой турнир, Россия – Австралия

4:30 плавание, мужчины, 100 м баттерфляй (Андрей Минаков)

4:46 плавание, женщины, 800 м вольным стилем (Анастасия Кирпичникова)

5:00 дзюдо, микст, 1/4 финала, утешительный раунд и полуфинал (сборная России)

11:00 дзюдо, микст, за 3-е место и финал

5:05 волейбол, женщины, групповой турнир, Россия – США

5:11 плавание, мужчины, 50 м вольным стилем, 1/2 финала (Климент Колесников, Владимир Морозов)

5:25 фехтование, женщины, командная сабля, 1/4 финала (женская сборная России)

6:45 фехтование, женщины, командная сабля, за 5-8 место

7:40 фехтование, женщины, командная сабля, 1/2 финала

8:30 фехтование, женщины, командная сабля, за 5-6 и 7-8 место

12:30 фехтование, женщины, командная сабля, за 3-е место

13:30 фехтование, женщины, командная сабля, финал

5:32 плавание, женщины, 50 м вольным стилем, 1/2 финала (Арина Суркова)

5:43 плавание, микст, эстафета 4x100 м комплексом (сборная России)

6:00 стрельба, женщины, винтовка 50 м с трёх позиций, квалификация (Юлия Каримова, Юлия Зыкова в квалификации)

10:00 стрельба, женщины, винтовка 50 м с трёх позиций, финал

6:18 бокс, мужчины, до 63 кг, 1/8 финала, Габил Мамедов – Луис Колин (Маврикий)

8:15 гандбол, женщины, групповой турнир, Россия – Франция

7:00 прыжки на батуте, мужчины, квалификация (Дмитрий Ушаков, Андрей Юдин)

8:50 прыжки на батуте, мужчины, финал

9:00 прыжки в воду, женщины, трамплин 3 м, 1/2 финала (Мария Полякова)

9:00 теннис, женщины, парный разряд, за 3-е место (Вероника Кудерметова/Елена Веснина)

10:00 пляжный волейбол, мужчины, групповой турнир, Вячеслав Красильников/Олег Стояновский – Хосуэ Гасиола/Хосе Рубио (Мексика)

12:51 бокс, женщины, до 75 кг, 1/4 финала Земфира Магомедалиева – Рэди Грамане (Мозамбик)

Время начала соревнований может быть изменено.