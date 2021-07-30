УЕФА проиграл суд по делу об организации европейской Суперлиги, сообщают пресс-службы клубов-основателей несостоявшегося турнира — «Барселоны», «Реала» и «Ювентуса».

Суд в Мадриде вынес решение в пользу клубов, и, таким образом, УЕФА не имеет права налагать на них санкции за создание Суперлиги.

Напомним, что проект нового еврокубкового турнира был опубликован в апреле этого года. Первый розыгрыш должен был состояться в августе, в нём планировалось участие «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэма», «Ливерпуля», «Челси», «Арсенала», «Барселоны», «Атлетико», «Реала», «Милана», «Интера» и «Ювентуса». После протестов фанатов и угроз санкций 9 из 12 клубов вышли из турнира, и проект было решено заморозить. Однако «Барселона», «Реал» и «Ювентус» остались в составе участников Суперлиги. УЕФА грозил им рядом санкций вплоть до исключения из Лиги чемпионов.