Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас показал лучший результат во второй свободной практике «Гран-при Венгрии». Вторым стал его партнёр по команде Льюис Хэмилтон. Тройку лидеров замкнул Макс Ферстаппен из «Ред Булла».

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин показал худший 20-й результат. Его партнёр по команде Мик Шумахер стал 18-м.

В первой практике лучшим стал Ферстаппен, Боттас и Хэмилтон расположились вслед за ним. Никита Мазепин занял 19-е место, Шумахер — 17-е.

В субботу, 31 июля, состоятся третья свободная практика и квалификация.