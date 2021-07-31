Сегодня, 31 июля, состоится матч второго тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и «Локомотивом». Игра пройдёт на «ВЭБ Арене» и начнётся в 20:00 по московскому времени.

В первом туре РПЛ ЦСКА одержал минимальную победу над «Уфой» — 1:0. Единственный мяч забил воспитанник армейцев Антон Заболотный, вернувшийся в родной клуб этим летом.

«Локомотив» одержал волевую победу над тульским «Арсеналом» — 3:1. Железнодорожники проигрывали по ходу встречи 0:1, но после удаления у соперника на 79-й минуте забили три гола за оставшуюся десятиминутку.

В другом поединке дня пострадавшая от ЦСКА «Уфа» примет московское «Динамо». Матч начнётся в 17:30. В первом туре динамовцы на выезде победили «Ростов» 2:0, который возглавляет наставник сборной России Валерий Карпин.