Новичок серии A «Венеция» взяла в аренду у ЦСКА полузащитника Арнора Сигурдссона, сообщает официальный сайт московского клуба. 22-летний хавбек будет выступать за итальянскую команду до конца сезона-2021/22.

Арендное соглашение не предусматривает опцию выкупа трансфера. Перед уходом в аренду Сигурдссон продлил контракт с ЦСКА до окончания сезона-2023/24.

«Венеция» вернулась в Серию A спустя 20 лет.

Сигурдссон выступает за ЦСКА с лета 2018 года. В сезоне-2020/21 исландец провёл за армейцев 31 матч, забил 2 гола и отдел 4 передачи. По данный Transfermarkt его стоимость трансфера составляет 4,5 миллиона евро.