«Байер» в официальном Твиттере намекнул на скорый трансфер футболиста. Леверкузенцы опубликовали набор эмодзи, который можно расшифровать как «скоро придёт нападающий из клуба с голубыми цветами, в ближайшее время узнаете». (Возможно, буква A намекает на первую букву фамилии новичка).

На днях в СМИ появилась информация, что «Байер» хочет подписать нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

Как сообщают немецкие СМИ, 25-летний иранский футболист уже достиг договорённости с немецким клубом. Ожидается, что «Байер» заплатит за иранского нападающего 14 млн евро плюс бонусы. В Германии форвард будет получать 2,8 миллиона за сезон.

В комментариях к твиту «Байера» отметился «Рубин», за который Азмун выступал до перехода в «Зенит». Казанский Твиттер опубликовал эмодзи «скоро, чемодан, мешок денег, песочные часы, глаза».

В прошлом сезоне Азмун отметился 19 голами в 24 матчах чемпионата России, став вторым бомбардиром после одноклубника Артёма Дзюбы (20 голов). В нынешнем сезоне на счету иранца два гола в двух матчах (3:0 в Суперкубке России с «Локомотивом» и 3:1 в РПЛ с «Химками»).

Напомним, что ранее в «Байер» из «Зенита» перешёл другой футболист — вратарь Андрей Лунёв.