Сегодня, 31 июля, на трассе «Хунгароринг» близ Будапешта состоятся третья свободная практика и квалификация 11-го этапа чемпионата мира в автогонках класса «Формула-1».

Старт третьей практики намечен на 12:55 по московскому времени, квалификация стартует в 15:50.

В воскресенье состоится сама гонка (начало — в 15:50).

В первой свободной практике в пятницу лучшим стал гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен, в тройку вошли гонщики «Мерседеса» Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон.

Во второй практике Боттас показал лучшее время, Хэмилтон стал вторым, Ферстаппен замкнул тройку.

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин занял 19-е и 20-е место, его партнёр Мик Шумахер стал 18-м и 17-м.

В личном зачёте «Формулы-1» лидирует Ферстаппен (185 очков). Вторым идёт действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» (177 очков). Тройку лидеров замыкает пилот «Макларена» Лэндо Норрис (113 очков).

Никита Мазепин и Мик Шумахер ещё не набрали очков в своём дебютном сезоне в «Королевских гонках».