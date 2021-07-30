Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков раскритиковал форварда сине-бело-голубых Артёма Дзюбу за игру в первом туре чемпионата России по футболу против «Химок» (3:1). По мнению ветерана, 32-летний форвард может выпасть из состава клуба и национальной команды России.

«Стоя в футбол давно не играют, и Семак еще долго терпел, не делал замену, — цитирует «РБ-Спорт» Широкова. — Дзюба просто стоял весь матч, был где угодно, но только не там, где должен быть нападающий. Если будет и дальше продолжаться так, может не попасть в сборную, а также в состав «Зенита».

В прошлом сезоне Дзюба стал лучшим бомбардиром РПЛ с 20 голами.