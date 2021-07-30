Завершились первые матчи второго тура чемпионата России по футболу. В Самаре «Спартак» одержал победу над местными «Крыльями Советов» — 1:0. Единственный мяч забил с пенальти бывший форвард самарцев Александр Соболев на 68-й минуте.

В составе самарцев дебютировал 16-летний новичок команды Сергей Пиняев, который вышел на замену на 76-й минуте.

Полностью составы команд выглядели следующим образом:

«Крылья Советов»: Ломаев — Зеффан, Божин (Витюгов, 83), Солдатенков, Горшков — Ежов (Онугха, 76), Иванисеня, Якуба (Пруцев, 26), Зиньковский — Сергеев (Пиняев, 76), Сарвели (Цыпченко, 83).

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон — Умяров, Зобнин (Крал, 74) — Мозес (Мирзов, 59), Бакаев (Хендрикс, 86), Игнатов (Ларссон, 60) — Соболев.

Встреча прошла на «Самара Арене», судил её Павел Кукуян.

«Спартак» одержал первую победу в официальном матче под руководством Руя Витории. В первом туре красно-белые проиграли «Рубину» 0:1. На счету «Крыльев» два поражения в двух играх — в первом туре они уступили дома «Ахмату» (1:2).