Завершились первые матчи второго тура чемпионата России по футболу. «Рубин» одержал разгромную победу над тульским «Арсеналом» — 3:0. Голами в составе команды Леонида Слуцкого отметились Хван Ин Бом (12-я минута), Джордже Деспотович (37-я минута, с пенальти) и Хвича Кварацхелия (40-я минута).

Команды играли в следующих составах:

«Арсенал»: Шамов — Смольников, Новосельцев, Бурлак, Степанов (Бьорнстрём, 63) — Ткачёв, Костадинов (Пантелеев, 46), Чаушич, Давиташвили (Кангва, 46) — Марков (Хлусевич, 46), Луценко (Тудорие, 82).

«Рубин»: Дюпин — Зуев (Игнатьев, 65), Бегич, Уремович (Зотов, 82), Самошников — Шатов, Евтич (Костюков, 65), Хван Ин Бом (Мусаев, 46) — Хакшабанович, Деспотович, Кварацхелия (Бакаев, 69).

«Рубин» временно возглавил таблицу РПЛ. В первом туре казанцы обыграли «Спартак» 1:0. «Арсенал» на старте сезона потерпел два поражения: в предыдущей игре туляки уступили «Локомотиву» (1:3).