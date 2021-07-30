Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал продление контракта с клубом. 35-летний форвард 27 июля заключил новое соглашение с «Кэпиталз» сроком на 5 лет.

«Я все еще не утратил страсти, все еще хочу становиться лучше, — приводит слова Овечкина русскоязычная версия сайта НХЛ. — Поэтому был рад подписать новый контракт с клубом, в котором отыграл всю карьеру в Северной Америке. У меня в жизни было всего два клуба — «Динамо» в Москве и «Кэпиталз» в Вашингтоне. Для меня это важно».

По новому контракту Овечкин заработает 47,5 миллиона долларов ($ 9,5 млн в год). За «Вашингтон» форвард выступает с 2005 года. Он является рекордсменом клуба по матчам (1197), голам (730) и очкам (1320). В 2010 году форвард был назначен капитаном команды, а в 2018-м завоевал первый в истории «Вашингтона» Кубок Стэнли. Также «Кэпиталз» с Овечкиным в качестве капитана трижды выигрывали Президентский кубок.