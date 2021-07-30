Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Роман Широков высказался по поводу работы Валерия Карпина в «Ростове» и национальной команды. Специалист будет совмещать посты до декабря 2021 года.

«Не вижу ничего плохого. Весь тренерский штаб прекрасно знает российский рынок, Карпину помогают два освобожденных специалиста, которые отсмотрят то, что может не увидеть он, — цитирует «РБ-Спорт» Широкова. — Отлучки в сборную скоротечны, а к матчам сборная готовится всего 2-3 дня. Тренировочный процесс сжат: предыгровая тренировка, игра, восстановление-разбор и анализ следующего соперника».

Также Широков вспомнил предыдущего тренера-совместителя — Леонида Слуцкого, который в 2015-2016 году возглавлял ЦСКА и сборную.

«Когда проиграл, всегда мешает совмещение. А вот про осенний отрезок отбора на Евро-16, когда выигрывал, он нигде не говорил, что совмещение мешает», — заявил Широков.

Ближайший матч под руководством Карпина сборная России проведёт 1 сентября против Хорватии.