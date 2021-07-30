Глава Росгвардии Виктор Золотов присвоил двукратной олимпийской чемпионке Токио-2020 Виталине Бацарашкиной звание лейтенанта, сообщает «РИА Новости». Приказ уже официально подписан.

Бацарашкина на Играх в Токио взяла золотые медали в стрельбе из пистолета с 25 метров и с 10 метров. Кроме того, на её счету серебряная медаль в миксте. Таким образом, спортсменка взяла медали во всех дисциплинах, в которых она стартовала. Пять лет назад Бацарашкина завоевала золото Рио-2016 в стрельбе из пистолета с 10 м.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. Россия на данный момент идёт четвёртой в общем медальном зачёте.