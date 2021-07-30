МОК отменил дисквалификацию сборной США в смешанной эстафете 4×400 м на Олимпиаде в Токио, сообщает ESPN. Американские бегуны показали лучший результат в квалификации, но были отстранены от участия в финале из-за неправильной передачи эстафетной палочки. Команду представляли Элайджа Гудвин, Линна Ирби, Тэйлор Мэсон и Брайс Дэдмон.

В результате США подали протест, который был удовлетворён.

Таким образом, американская команда выступит в финале, который пройдёт в субботу, 31 июля. Помимо них, на финальный забег выйдут сборные Великобритнии, Ирландии, Польши, Нидерландов, Доминиканской республики, Бельгии и Ямайки.