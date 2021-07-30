Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк покинет московский клуб, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на два источника. По данным источников, польский хавбек уже попрощался с партнёрами по команде.

Завтра Крыховяк не выйдет на поле в завтрашнем дерби 2-го тура чемпионата России по футболу против ЦСКА.

По данным СМИ, 31-летний полузащитник может продолжить карьеру в «Краснодаре».

В сезоне-2020/21 Крыховяк принял участие в 26 матчах Российской Премьер-Лиги, забил девять голов и отдал три результативные передачи.