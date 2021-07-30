«Зенит» может приобрести нападающего «Торино» Андреа Белотти, утверждает журналист Джанлука Ди Марцио. По данным источника, чемпионы России уже согласовали трансфер и заплатят за 27-летнего форварда 30 миллионов евро.

Контракт Белотти с «Торино» истекает летом 2022 года. Сине-бело-голубые предлагают ему соглашение сроком на 4 года с зарплатой в 4 миллиона евро в год, а также бонусы.

Пока Белотти в отпуске и не обдумывал предложение.

Белотти выступает за «Торино» с 2015 года. В сезоне-2020/21 форвард провёл 35 матчей и забил 13 голов в Серии A. Он принял участие в Евро-2020, на котором Италия завоевала золото. Белотти вышел на поле в шести играх турнира, включая финал против Англии (2:1). Пять раз он появлялся на поле в середине второго тайма, а встречу группового этапа с Уэльсом (1:0) отыграл полностью.

Накануне «Зенит» продал нападающего Себастьяна Дриусси в клуб MLS «Остин», освободив восьмую вакансию для легионеров. Кроме того, другой форвард Сердар Азмун может продолжить карьеру в «Байере».