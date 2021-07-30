Российские спортсмены взяли шесть медалей в очередной соревновательный день на Олимпиаде-2020. В теннисном миксте будет российский финал. Ещё один россиянин – в финале одиночного разряда. Состоялись первые игры 2-го тура РПЛ. Самые интересные новости спорта 30 июля – в дайджесте Nevasport.

Россиянин Рылов взял золото на дистанции 200 м на спине, установив олимпийский рекорд

Российский пловец Евгений Рылов завоевал золотую медаль Олимпийских Игр в Токио на дистанции 200 м на спине. Спортсмен установил новый олимпийский рекорд, финишировав со временем 1.53,27.

Россиянка Пракатень взяла серебро Олимпиады в академической гребле

В Одайбе (Япония) на арене «Си Форест Вотервей» состоялся финальный заезд Олимпиады по академической гребле в одиночке у женщин на дистанцию 2000 м. Победу одержала спортсменка из Новой Зеландии Эмма Твигг с результатом 7:13.97. Серебряную медаль завоевала россиянка Анна Пракатень, показавшая время 7:17.39. Замкнула тройку призеров австрийская спортсменка Магдалена Лобниг с результатом 7:19.72.

Россияне Акименко и Иванюк вышли в финал Олимпиады в прыжках в высоту

На летних Олимпийских играх в Токио стартовали соревнований по легкой атлетике. Сегодня, 30 июля, россияне Михаил Акименко и Илья Иванюк вышли в финал в прыжках в высоту, показав одинаковый результат — 2.28 метра. Борьба за медали будет проходить в воскресенье, 1 августа, и начнется в 13:10 по московскому времени.

Россиянка Бацарашкина взяла второе золото Олимпиады в стрельбе из пистолета

Россиянка Виталина Бацарашкина завоевала третью медаль Олимпийских игр в Токио. Сегодня, 30 июля, она стала лучшей в стрельбе из пневматического пистолета с 25 м.

Россиянин Хачанов сенсационно вышел в финал Олимпиады в Токио и гарантировал медаль

Российский теннисист Карен Хачанов сенсационно пробился в финал Олимпиады в Токио. В полуфинальном поединке он в двух сетах обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту со счетом 6:3, 6:3.

Российская лучница Осипова завоевала серебро Олимпиады в Токио

Российская лучница Елена Осипова завоевала серебряную медаль Олимпиады в Токио в личном турнире. В финале она потерпела поражение от представительницы Южной Кореи Ан Сан.

Все российские медалисты Олимпиады в Токио будут представлены к государственным наградам

Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что все российские спортсмены, завоевавшие медали на Олимпийских играх в Токио, будут представлены к государственным наградам.

Зверев сенсационно не пустил Джоковича в финал Олимпиады

Немецкий теннисист Александр Зверев сенсационно не пустил первую ракетку мира серба Новака Джоковича в финал Олимпиады в Токио. В полуфинальном матче он одержал победу в трех сетах со счетом 1:6, 6:3, 6:1. Соперником Зверева по финалу станет российский теннисист Карен Хачанов.

Российские шпажисты взяли командное серебро Олимпиады, в финале проиграв японцам

Российские шпажисты завоевали серебряную медаль Олимпийских игр в командном турнире. В финальном поединке они потерпели поражение от сборной Японии со счетом 36:45. Российскую команду представили Сергей Бида, Никита Глазков, Павел Сухов и Сергей Ходос.

Российский дзюдоист Башаев взял бронзу Олимпиады в категории свыше 100 кг

Российский дзюдоист Тамерлан Башаев завоевал бронзовую медаль летних Олимпийских игр в Токио в весовой категории свыше 100 кг. В матче за медаль россиянин одолел украинца Якова Хаммо.

В теннисном турнире Олимпиады-2020 состоится российский финал

Российские теннисисты завоюют две главные награды Олимпиады-2020 в миксте. В решающем матче турнира смешанных пар сыграют два российских дуэта: Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв встретятся с Еленой Весниной и Асланом Карацевым.

США и Мексика вышли в финал Кубка КОНКАКАФ

Определились финалисты Золотого Кубка КОНКАКАФ-2021. В первом полуфинале сборная США с минимальным счётом вырвала победу у Катара — 1:0. В другом полуфинале Мексика одержала победу над Канадой 2:1.

Мужская сборная России по волейболу потерпела первое поражение на Олимпиаде-2020

Мужская сборная России по волейболу уступила Франции в групповом турнире Олимпиады-2020 — 1:3. Счёт по сетам — 21:25, 25:20, 17:25, 20:25. Для подопечных Туомаса Саммельвуо это первое поражение в четырёх играх группового раунда.

Боттас показал лучший результат во второй тренировке «Гран-при Венгрии», Мазепин последний

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас показал лучший результат во второй свободной практике «Гран-при Венгрии». Вторым стал его партнёр по команде Льюис Хэмилтон. Тройку лидеров замкнул Макс Ферстаппен из «Ред Булла».

«Спартак» выиграл первый официальный матч при Руе Витории

Завершились первые матчи второго тура чемпионата России по футболу. В Самаре «Спартак» одержал победу над местными «Крыльями Советов» — 1:0. Единственный мяч забил с пенальти бывший форвард самарцев Александр Соболев на 68-й минуте.

«Рубин» в гостях разгромил «Арсенал» и временно возглавил РПЛ

«Рубин» одержал разгромную победу над тульским «Арсеналом» — 3:0. Голами в составе команды Леонида Слуцкого отметились Хван Ин Бом (12-я минута), Джордже Деспотович (37-я минута, с пенальти) и Хвича Кварацхелия (40-я минута).