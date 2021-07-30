Российский фигурист Михаил Коляда показал свою новую короткую программу на олимпийский сезон-2021/22. 26-летний петербуржец будет выступать под музыку из балета «Щелкунчик».

Видео программы Коляды опубликовано на YouTube-канале TheSkatingLesson.

В прошедшем сезоне в короткой программе Коляда использовал композицию Let’s get loud Дженнифер Лопес.

Коляда — вице-чемпион Олимпиады-2018 в командном турнире, бронзовый призёр ЧМ-2018, бронзовый призёр чемпионатов Европы-2017 и 2018, а также победитель командного ЧМ-2021.

Также в сезоне-2020/21 Коляда занял пятое место на чемпионате мира, выиграл московский этап «Гран-при» и в третий раз выиграл чемпионат России.