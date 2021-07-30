«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Локомотива» Антону Миранчуку, утверждает «Чемпионат». Отмечается, что хавбек всегда нравился руководству сине-бело-голубых, и сейчас в клубе рассматривают возможность трансфера. Однако отпугнуть «Зенит» может высокая стоимость Миранчука.

Ранее сообщалось, что «Локо» готов расстаться с рядом ведущих футболистов, включая 25-летнего Миранчука, которого предлагали нескольким клубам РПЛ.

Антон Миранчук в прошедшем сезоне провёл 23 матча и забил 4 мяча в премьер-лиге, а также принял участие в двух играх победного Кубка России и забил 3 гола в шести играх группового этапа Лиги чемпионов.

Во второй половине сезона-2020/21 Миранчук выпал из основного состава железнодорожников и не вошёл в заявку сборной России на Евро-2020.

В нынешнем сезоне хавбек провёл на поле по полчаса в игре за Суперкубок России против «Зенита» (0:3) и в первом туре РПЛ против «Арсенала» (3:1).