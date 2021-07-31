Женская сборная России по волейболу разгромила американских соперниц в четвёртом матче группового этапа и гарантировала себе место в плей-офф турнира Олимпийских игр в Токио. Счёт в матче составил 3:0 (25:20, 25:12, 25:19) в пользу российских спортсменок.

Лучшей волейболисткой встречи признана россиянка Наталья Гончарова.

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.