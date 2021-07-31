Американская гимнастка Симона Байлз снялась с финалов в отдельных видах на опорном прыжке и разновысоких брусьях на Олимпийских играх в Токио.

Сообщается, что спортсменка может выступить на вольных упражнениях и на бревне.

Напомним, ранее стало известно, что четырехкратная Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и 19-кратная чемпионка мира Симона Байлз снялась с участия в многоборье на Олимпийских играх в Токио. По словам гимнастки, она чувствует себя неуверенно и переживает за общий результат команды, так как её баллы «могут тянуть американскую сборную вниз». Ранее также сообщалось, что у спортсменки имеются психологические проблемы.