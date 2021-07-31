Женская сборная России по фехтованию на саблях вышла в финал командного турнира летних Олимпийских игр в Токио. Россиянки гарантировали как минимум серебряные медали Олимпиады для страны.

В полуфинальном поединке саблистки Ольга Никитина, Софья Великая и София Позднякова в победили сборную Южной Кореи со счетом 45:26. За золото Олимпийских игр россиянки будут бороться с командой из Франции. В полуфинале француженки обыграли итальянок со счетом 45:39.

Финал турнира состоится в субботу, 31 июля. Начало встречи 13:30 мск.