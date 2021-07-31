Российские дзюдоисты пробились в полуфинал командного турнира в Токио. В четвертьфинале соревнований россияне одержали победу над соперниками из Монголии. Итоговый счет встречи составил 4-2.

Победы на счету Дарьи Межецкой, выступающей в категории до 57 килограммов, Мадины Таймазовой – категория до 70 кг, Александра Бабинцева – свыше 70 кг, и Тамерлана Башаева – свыше 90 кг. Бороться за выход в финал Олимпийских игр российские спортсмены будут с хозяевами турнира – японцами.

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.