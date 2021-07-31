Посол России в США Анатолий Антонов отреагировал на публикации американских СМИ, которые обвинили российских спортсменов в употреблении допинга на Олимпиаде в Токио.

«Эти голословные спекуляции вызывают недоумение. По данным Международного агентства допинг-тестирования, россияне находятся в числе наиболее проверяемых на этих соревнованиях спортсменов. Российские атлеты добывают медали в Токио в честной борьбе. Попытки дискредитировать их достижения продиктованы стремлением избавиться от добросовестной конкуренции, что противоречит духу олимпийского движения», — сказал Антонов.

Накануне американский пловец Райан Мерфи после поражения в борьбе за золотую медаль на дистанции 200 метров на спине обвинил россиянина Евгения Рылова в «нечистом заплыве», косвенно намекнув на то, что российский пловец выиграл золото с помощью допинга. Позднее Мерфи принес извинения, пояснив, что не имел в виду Евгения Рылова, а говорил об общей ситуации в плавании.