Прямо сейчас в Токио российские теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова начинают матч за бронзовую медаль Олимпийских игр против бразильского дуэта Луизы Стефани и Лауры Пигосси.

Прямая трансляция встречи доступна по ссылке здесь.

Напомним, ранее российские теннисистки не смогли выйти в финал парного разряда женского турнира Олимпиады в Токио. Вероника Кудерметова и Елена Веснина в 1/2 финала уступили чешкам Барборе Крейчиковой и Катерине Синяковой со счетом 3:6, 6:3, 6:10.

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.