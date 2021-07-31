Прямо сейчас российские дзюдоисты в командном турнире борются за выход в выход в финал Олимпийских игр с хозяевами турнира – японцами. Прямая трансляция поединка доступна по ссылке здесь.

Ранее российские дзюдоисты пробились в полуфинал командного турнира в Токио. В четвертьфинале соревнований россияне одержали победу над соперниками из Монголии. Итоговый счет встречи составил 4-2.

Победы на счету Дарьи Межецкой, выступающей в категории до 57 килограммов, Мадины Таймазовой – категория до 70 кг, Александра Бабинцева – свыше 70 кг, и Тамерлана Башаева – свыше 90 кг.