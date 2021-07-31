Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала олимпийскую сборную США «свинарником» после того, как американский пловец Райан Мерфи обвинил россиянина Евгения Рылова в употреблении допинга и «нечестной борьбе».

«Американцы слабее, им надо что-то хрюкать про допинг. Надо воспринимать именно так – мы зашли в свинарник, а вокруг разрисованные свиньи в цветах их флага», – жестко прокомментировала новость Тарасова.

Напомним, после финального заплыва на 200 метров на спине в пятницу, 30 июля, где россиянин Евгений Рылов завоевал золотую медаль и повторил олимпийский рекорд, американский пловец обвинил Рылова в употреблении допинга. Мерфи не выдвинул конкретных обвинений, на что Евгений Рылов в ответ сказал, что никогда не принимал допинг.