Российские спортсменки Юлия Зыкова и Юлия Каримова вышли в финал турнира по стрельбе из винтовки с трёх позиций с 50 метров.

В квалификации Зыкова заняла первое место, при этом установив новый олимпийский рекорд — 1182. Юлия Каримова стала четвёртой с результатом 1177.

Финал турнира состоится в 10.00 мск. Участие в соревнованиях примут 8 спортсменок. Соперницами Каримовой и Зыковой будут спортсменки из США, Германии, Сербии, Швейцарии, Словении и Норвегии.

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.

На данный момент в общемедальном зачете сборная России занимает четвертую строчку. На счету россиян 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых медалей Олимпийских игр в Токио.