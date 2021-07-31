Российский хоккеист Иван Барбашев продлил контракт с клубом НХЛ «Сент-Луис Блюз» на два года с кэпхитом 2,25 млн долларов. По предыдущему соглашению форвард получал зарплату в 1,475 млн долларов.

Иван Барбашев выступает за «Сент-Луис Блюз» с 2017 года. В 2019 году вместе с «музыкантами» российский хоккеист взял Кубок Стэнли.

В прошедшем сезоне нападающий сыграл в 38 матчах регулярного чемпионата НХЛ, где набрал 12 (5 + 7) результативных очка. В плей-офф Кубка Стэнли Иван барбашев сыграл в четырех матчах, записав на свой счет одно результативное очко. Всего на счету российского форварда 89 (42+47) результативных очка в 270 встречах в регулярных чемпионатах НХЛ за «Сент-Луис Блюз».