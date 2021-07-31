Российские батутисты Дмитрий Ушаков и Андрей Юдин не смогли завоевать медали в прыжках на батуте на Олимпийских играх в Токио. В финале россияне заняли пятое и шестое места.

Дмитрий Ушаков финишировал пятым с результатом 59,600, Юдин занял шестое место с результатом 58,235. Золото забрал белорусский спортсмен Иван Литвинович (61,715). Серебро на счету китайца Дун Дуна (61,235). Бронза досталась новозеландцу Дилану Шмидту (60,675). Для олимпийской сборной Беларуси — это первая золотая медаль на летних Олимпийских играх в Токио.

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.

На данный момент в общемедальном зачете сборная России занимает четвертую строчку. На счету россиян 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых медалей Олимпийских игр в Токио.