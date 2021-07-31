Женская сборная России по гандболу в четвертом матче группового этапа турнира в Токио обыграла соперниц из сборной Франции. Итоговый результат встречи составил 28:27 в пользу российских гандболисток.

Ранее, в первых трёх матчах, российские спортсменки набрали 3 очка. В итоговом матче группового этапа россиянки встретятся с представительницами испанской сборной.

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.

На данный момент в общемедальном зачете сборная России занимает четвертую строчку. На счету россиян 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых медалей Олимпийских игр в Токио.