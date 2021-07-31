Волейболистка сборной России Ирина Королёва прокомментировала итоги четвертого матча группового этапа против сборной США.

«Нам сказали после игры, что мы шесть лет не побеждали сборную США. Оказывается, мы и Китай последний раз побеждали в 2018 году, когда не было Чжу Тин. Я очень рада! Когда вообще Америка кому-либо так проигрывала? Американки и сейчас играли как кони. Это та команда, которая славилась техникой, тактикой, чистотой. У них и сегодня был минимум ошибок», — сказала Королева.

Ранее сборная России разгромно обыграла американских соперниц и с тремя победами гарантировала себе выход в четвертьфинал турнира Олимпийских игр в Токио. Счет встречи составил 3:0 (25:20, 25:12, 25:19).

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.

На данный момент в общемедальном зачете сборная России занимает четвертую строчку. На счету россиян 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых медалей Олимпийских игр в Токио.