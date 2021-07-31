Один из участников Олимпийских игр был лишён аккредитации за то, что покинул олимпийскую деревню. По словам пресс-секретаря Олимпиады Масанори Такая, он хотел посмотреть достопримечательности Токио. Детали и имя участника не раскрываются.

«Это первый случай лишения аккредитации участника Олимпийских игр — 2020. Никто не должен покидать олимпийскую деревню с целью осмотра достопримечательностей», — цитирует пресс-секретаря токийское издание Kyodo.

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.

На данный момент в общемедальном зачете сборная России занимает четвертую строчку. На счету россиян 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых медалей Олимпийских игр в Токио.