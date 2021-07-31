Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал победу российских волейболисток на Олимпийских играх в Токио.

«Поздравляем наших девочек! Россия разгромила Америку, которую не обыгрывала шесть лет! Впереди плей-офф, теперь нашей команде нужно максимально сосредоточиться, потому что на такой стадии ошибок не прощают. Мы восхищены российской командой! Настолько уверенно победить принципиального соперника в лице США — это очень круто. Идеальное окончание группового этапа», — сказал Свищёв.

Ранее сборная России в четвертом матче группового этапа с США разгромно обыграла США и с тремя победами гарантировала себе выход в ¼ финала Олимпиады. Встреча завершилась со счетом 3:0 (25:20, 25:12, 25:19).

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.

На данный момент в общемедальном зачете сборная России занимает четвертую строчку. На счету россиян 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых медалей Олимпийских игр в Токио.