Соревнования пловцов в южнокорейской воде в самом разгаре. Фото: официальный "Инстаграм" FINA

Соревнования пловцов в южнокорейской воде в самом разгаре. Фото: официальный "Инстаграм" FINA

Российская спортсменка Мария Полякова вышла в финал турнира в прыжках в воду с 3-х метрового трамплина на Олимпиаде в Токио. В ½ финала спортсменка заняла 11-е место с результатом 290,10.

Лидером соревнований стала китаянка Тинмао Ши. Она показала результат 371,45. Второй стала её соотечественница Хань Ван с результатом 346,85. Замыкает тройку канадка Дженнифер Абель с результатом 341,40. Всего в финал прошли 12 спортсменок.

Финальные прыжки пройдут 1 августа.

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.

На данный момент в общемедальном зачете сборная России занимает четвертую строчку. На счету россиян 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых медалей Олимпийских игр в Токио.