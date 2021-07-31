Российские спортсменки Юлия Зыкова и Юлия Каримова завоевали серебряную и бронзовые медали в стрельбе из винтовки с 50 метров с трех позиций Олимпийских игр в Токио.

Ранее Юлия Зыкова и Юлия Каримова вышли в финал турнира по стрельбе из винтовки с трёх позиций с 50 метров, заняв в квалификации первое и четвёртое место соответственно. В квалификации Зыкова установила новый олимпийский рекорд — 1182.

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.

На данный момент в общемедальном зачете сборная России занимает четвертую строчку. На счету россиян 10 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых медалей Олимпийских игр в Токио.